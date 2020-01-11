التعليم العالي في اسبوع.. إطلاق منصة 365 صحة كأول منصة إلكترونية للتواصل بشكل مباشر مع المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية.. انطلاق المنتدى العالمي للتعليم العالي 2 أبريل بالعاصمة الإدارية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات وبحوث الهندسة الزراعية

وزير التعليم العالي يتفقد المعهد القومي للأورام









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها إعلان الوزارة موعد انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي.









حيث أعلنت وزارة التعليم العالي عن إقامة المنتدي العالمي للبحث العلمي (رؤية المستقبل) - النسخة الثانية في الفترة من ٢ إلىّ ٤ إبريل ٢٠٢٠، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.









كما ترأس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وذلك مساء أمس الأربعاء بمقر مدينة زويل بالسادس من أكتوبر، بحضور د. شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، ولفيف من العلماء أعضاء مجلس إدارة المدينة.





ورحب الوزير في بداية الاجتماع بالسادة الحضور معبرًا عن سعادته للتواجد في أحد الصروح العلمية والتي ترعاها الدولة.









واستعرض الوزير خلال الاجتماع مقارنة بين القانون رقم 166 لسنة 2019 والمُعدَّل للقانون 161لسنة 2012، وذلك بشأن إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والذي عالج بدوره بعض القصور الذي شاب القانون 161 لسنة 2012، حيث ربط القانون المعدل المدينة بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل الجامعة، مع اعتبارها مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، وأكد على الالتزام بالحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعة، والتي يحميها القانون المُعدَّل.









بينما صرح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بصدد إطلاق منصة إلكترونية خلال الأسبوع القادم بعنوان ٣٦٥ صحة(365 seha) بهدف ربط المريض بالمستشفيات الجامعية بشكل مباشر و كذا التواصل مع المستشفيات من خلال أحدث التقنيات لتوفير الوقت و الجهد للمواطن؛وذلك بهدف تحسين مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال المستشفيات الجامعية للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات أحد الصروح الوطنية المتخصصة في صناعة برمجيات الخدمات الصحية.









وأوضح أن تطبيق ٣٦٥ صحة 365 SEHA يعد أحد أوائل المنصات في مصرالتي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (الرعايات المركزة للكبار والأطفال ، حضانات , بنوك دم المستشفيات الجامعية ) حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام و التواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة و مرنة و متكاملة. مشيرًا إلى أنه تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.









وفي سياق آخر تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ظهر اليوم الأحد المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على سير العمل بالمعهد وعودته إلى أدائه الطبيعى.





وأكد الوزير خلال الزيارة ضرورة الانتهاء بأقصى سرعة من أعمال التجديد والتشطيبات التي تقام بالمعهد حاليًا؛ حتى يعود للعمل بكامل طاقته الاستيعابية، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية على ضرورة الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا لأحدث المقاييس العالمية.





تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد بحوث الهندسة الزراعية، بمقر معهد بحوث الإلكترونيات الجديد بالنزهة.





وأشار التقرير إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين والمشاركة في مشاريع بحثية في مجالات تطوير وميكنة العملية الزراعية في مصر، والتعاون بين الطرفين في مجال إنشاء وإدارة الحاضنات التكنولوجية، بالإضافة إلى رفع الوعي من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة للجهتين للتسويق للأفكار الجديدة والمتميزة.



