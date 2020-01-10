استشاري زراعات: شجر الجميز يتواجد بكثافة في مدينة الجلالة.. فيديو

قال المهندس أحمد السيد، استشاري الزراعات واللاند سكيب بمدينة الجلالة، إنه قبِل التحدي للعمل في المشروع بحيث استغرقت المسافة للوصول إلى مدينة الجلالة 4 ساعات وكان الطريق وعرا للغاية وفي الوقت الحالي يستغرق الوقت ساعة واحدة فقط.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنطقة كان لا يوجد بها أي شيء يوحي بالحياة.



وأشار المهندس أحمد السيد إلى أنه تم السفر إلى سانت كاترين وجنوب سيناء وأسوان من أجل التعرف على نوعية النباتات الملائمة للزراعة في ذلك المكان ومن ضمنها شجرة الجميز وتم استخراج إنتاج من الجميز.