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تعليم

مركز ابتكار عين شمس يختار بين المشاريع المتقدمة لمسابقة الجامعة.. فبراير

السبت 11/يناير/2020 - 10:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub بجامعة عين شمس، عن عقد لقاء آخر خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير؛ لعمل تصفية أخيرة للأفكار والمشاريع المُقدّمَة، وإرشاد المتقدمين وتوجيههم.

وأشار المركز إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين، يوم 17 أبريل بمجموع جوائز ١٠٠ ألف جنيه نقدًا.

وكان المركز قد اعلن عن تفاصيل مسابقة "عين شمس تبتكر" تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، أ. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ حيث تشترط المسابقة أن يكون المتقدم من طلاب جامعة عين شمس أو أحد خريجيها، ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو خارجها.

ومن شروط المسابقة، أن تكون فكرة المشروع المُقدّمة، قادرة على حل مشكلةٍ قائمةٍ بالفعل، كما يمكن الاشتراك بالمسابقة بفكرة متطورة تصل إلى مرحلة التسويق.

يمكن التقدم للمسابقة بشكل فردي أو بشكل جماعي. 

وللتقدم للمسابقة يكون من خلال رابط الاشتراك فى المسابقة:

http://ihub.asu.edu.eg/asuinnovates
حيث سيتم التواصل مع المشترك وتحديد جدول للمقابلة، مع الأخذ في الاعتبار مواعيد الامتحانات، مضيفًا أنه سيتم إجراء مقابلات مع مجموعة الاقتصاديين، ورواد الأعمال، والمشتغلين بالصناعة، مع المقبولين.

وسيتم إجراء تدريب مكثف خلال الأسبوع الثاني من إجازة نص العام boot camp حول مختلف الموضوعات: منها التفكير والبيع والتسويق، مما يُمكّن المتقدمين من التفكير بصورة أكثر إيجابية؛ حيث يمكن أن يحدث دمج للأفكار.
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