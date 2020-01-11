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حوادث

تصدير حاويات خضار وفواكه.. حبس مندوب مبيعات وزوجته نصبا على رجل أعمال عربي

السبت 11/يناير/2020 - 01:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت النيابة العامةن حبس مندوب مبيعات وزوجتهن 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالنصب والاحتيال على رجال أعمال من دولة عربية والاستيلاء منه على أمواله بحجة تصدير بضائع له.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغ يفيد بتعرض رجل أعمال ومالك شركة يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل (مندوب مبيعات بإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية - مقيمان بالقاهرة)، إذ اتفق المتهمان على الاستيلاء على أموال المجنى عليه، حال تواجده فى البلاد فى أوائل عام 2019 وذلك عن طريق إيهامه بأنهم أصحاب شركة استيراد وتصدير، ولديهم الخبرة الكبيرة فى تصدير الخضروات والفواكه للعديد من الدول العربية بأسعار مناسبة، واتفقا مع المجنى عليه (دون تحرير أى عقود اتفاق فيما بينهما) على تصدير حاويات (خضروات ، فواكه)، وعليه قام المجنى عليه بتحويل مبالغ مالية "عملات مختلفة" عن طريق حوالات مالية للمتهمين للبدء فى عمليات التصدير، وعقب استلامهما المبالغ المالية من المجنى عليه قاما بالاستيلاء عليها، ولم يقوما بتصدير أى حاويات تجارية للشاكى.

بالفحص تبين صحة الواقعة وتبين قيام المتهمين عقب ارتكاب الواقعة بترك محل سكنهما وغلق هواتفهما المحمولة، واستئجار شقة سكنية بنظام المفروش بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمحل سكنهما، وعثر بحوزة المتهم الأول على هاتف محمول بفحصه فنيًا بمعرفة الجهات المختصة تبين أنه يحوى على محادثات نصية على أحد تطبيقات الهاتف المحمول مع الشاكى تؤكد نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع زوجته فى النصب والاحتيال على المجنى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.
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