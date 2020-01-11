اليوم.. محاكمة 35 متهما بالاعتداء على حملة إزالات بجزيرة الوراق

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت محاكمة 35 متهمًا بالاعتداء على حملة إزالات التعدي على أملاك الدولة في جزيرة الوراق.



يصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم بتاريخ 16 يوليو 2017، اشتركوا مع مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وسعوا للتأثير على السلطات العامة بالقوة والعنف، وحملوا السلاح الأبيض والحجارة، واستعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين، وتعدوا على عدد من رجال الشرطة، وحازوا أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر بغير ترخيص، وأحدثوا بالمجني عليهم "أفراد الشرطة" الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.