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فن

الحمد لله | أول تعليق من غادة رجب على حفل زفافها من عبد الله حسن

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:21 م
حفل زفاف الفنانة غادة
حفل زفاف الفنانة غادة رجب
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محمد بدران
نشرت الفنانة غادة رجب صورة من حفل زفافها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " الذي أقيم الثلاثاء الماضي بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ونشرت غادة رجب، صورة لها برفقة زوجها الشاعر عبدالله حسن، والداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، من حفل الزفاف، وعلقت قائلة: "الحمد لله".

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم: «دلال عبد العزيز، بوسي شلبي، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، إلهام شاهين»، وآخرون.

وكانت الفنانة غادة رجب، كشفت سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت غادة خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".

الحمد لله | أول تعليق من غادة رجب على حفل زفافها من عبد الله حسن
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