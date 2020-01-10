دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وحلت دنيا سمير غانم بإطلالة كاجوال، وارتدت بلوفر أسود انيق مع بنطلون جينز وانتعلت حذاء أنيقا باللون الأسود.



واختارت دنيا سمير غانم تسريحة شعر عادية، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها لإبراز أنوثتها.



واحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم، أول يناير، بعيد ميلادها الـ٣٥ فهي من مواليد ١ يناير ١٩٨٥، وتنتمى لمواليد برج الجدي.



يذكر أن أحدث أعمال دنيا سمير غانم كان مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" وتم عرضه في رمضان 2019.