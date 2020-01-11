الكشف عن هوية قائد بفيلق القدس فشلت أمريكا في اغتياله

وفقًا لتقرير عسكرية تابعة للولايات المتحدة رتبت القوات الأمريكية لمهمة اغتيال سرية ضد مسؤول عسكري إيراني كبير في نفس اليوم الذي اغتالت فيه الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.



وقال أربعة مسؤولين أمريكيين مطلعين على الأمر لصحيفة واشنطن بوست إن الضربة المتزامنة كانت تستهدف عبد الرضا شهلائي ، وهو ممول وقائد رئيسي لقوات فيلق القدس الإيرانية الناشطة في اليمن ، ولكن هذه العملية لم تسفر عن وفاته.



وأوضح المسؤولون إن البنتاجون كان سيعلن عن ضربتين اخرتين إذا كانت لقت نجاحهما، لكنهم لم يكشفوا عن مهمة اغتيال شهلائي لأنهم لم يوفقوا في اغتياله بعكس نجاحهم في قتل سليماني.



وكانت الضربة الجوية الأمريكية التي وقعت في 3 يناير الماضي التي ادت بحياة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني اثارات غضب النظام الإيراني الذي رد بهجمات صاروخية باليستية على قاعدتين عراقيتين تستضيفان القوات الأمريكية لكنها لم تسبب أي خسائر.