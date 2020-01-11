AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ملخص الحلقة العاشرة من "الآنسة فرح".. هل "شادي" هو "عاصم الغول"؟

السبت 11/يناير/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
جاءت الحلقة العاشرة من مسلسل "الآنسة فرح" مثيرة ومليئة بالمفاجآت.

بعد محاولات لتتبع آثار "عاصي الغول"، وجد "طارق" -محمد كيلاني- بأن كل الجرائم التي حدثت من قبل كان لـ"شادي" -أحمد مجدي- علاقة مباشرة بها، كما قال لـ"فرح" فهل له علاقة أم أننا مازالنا أمام واحد من أخطر تجار المخدرات في الغردقة؟

وفي إطار تحقيقات "طارق" حول جرائم الفندق، اكتشف غرفة عمليات سرية ويشك أنها يجرى بها عمليات تجميل.

أما جوجو (عارفة عبد الرسول) فنجت من محاولة قتلها، وفاقت من غيبوبتها بعد أيام، لتجد ديدا (رانيا يوسف) بجوارها، فهل ستفصح عن من فعلوا بها ذلك؟

وبسبب عطل في الأسانسير، جعل طارق وفرح لوحدهما لفترة طويلة، ليتحدثا عن الماضي وأسباب انفصالها، ليندمجا في الحديث، حتى دخل عليهما شادي ليجدهما سويا، فكيف سيكون رد فعله؟

كما وجدت نادين (هبة عبد العزيز) والدتها نيرة (ناهد رشدي) تحت تهديد السلاح، وليس أمامها حل سوى الاستغناء عن كل مجوهراتها كي يتركها المجرم.. فماذا تفعل؟

يذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسماء أبو اليزيد تقرر إجهاض نفسها في الأنسة فرح

صدمة الآنسة فرح بعد معرفة من هو والدها

ثاني جريمة قتل غامضة في الحلقة الخامسة من الآنسة فرح

ما يجب معرفته عن مسلسل الآنسة فرح قبل عرض الحلقة السادسة الليلة

مسلسل الآنسة فرح| تطورات الحلقة السادسة.. فرح تترك خطيبها

سادس حلقات "الآنسة فرح".. أسماء أبواليزيد تنفصل عن محمد كيلاني

ترشيحاتنا

نزيف دماء .. إصابة قوية لـ فرجاني ساسي أمام زيسكو

حكم وضع غطاء على النعش

الكشف عن هوية قائد بفيلق القدس فشلت أمريكا في اغتياله

تسجيل صوتي ... زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

سارع بشرائها.. أفضل 6 هواتف ذكية في 2020 .. صور

حرب التصريحات تشتعل بين واشنطن وطهران.. 17 عقوبة أمريكية جديدة.. وإيران ترد: غير مؤثرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شاهد إطلالة زوجة محمود العسيلي في حفل زفافها

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية في مصر ora iq5 شبيهة تسلا .. صور

بعد تراجع الدولار.. أسعار سيتروين ds اليوم في مصر.. صور