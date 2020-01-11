ملخص الحلقة العاشرة من "الآنسة فرح".. هل "شادي" هو "عاصم الغول"؟

جاءت الحلقة العاشرة من مسلسل "الآنسة فرح" مثيرة ومليئة بالمفاجآت.



بعد محاولات لتتبع آثار "عاصي الغول"، وجد "طارق" -محمد كيلاني- بأن كل الجرائم التي حدثت من قبل كان لـ"شادي" -أحمد مجدي- علاقة مباشرة بها، كما قال لـ"فرح" فهل له علاقة أم أننا مازالنا أمام واحد من أخطر تجار المخدرات في الغردقة؟



وفي إطار تحقيقات "طارق" حول جرائم الفندق، اكتشف غرفة عمليات سرية ويشك أنها يجرى بها عمليات تجميل.



أما جوجو (عارفة عبد الرسول) فنجت من محاولة قتلها، وفاقت من غيبوبتها بعد أيام، لتجد ديدا (رانيا يوسف) بجوارها، فهل ستفصح عن من فعلوا بها ذلك؟



وبسبب عطل في الأسانسير، جعل طارق وفرح لوحدهما لفترة طويلة، ليتحدثا عن الماضي وأسباب انفصالها، ليندمجا في الحديث، حتى دخل عليهما شادي ليجدهما سويا، فكيف سيكون رد فعله؟



كما وجدت نادين (هبة عبد العزيز) والدتها نيرة (ناهد رشدي) تحت تهديد السلاح، وليس أمامها حل سوى الاستغناء عن كل مجوهراتها كي يتركها المجرم.. فماذا تفعل؟



يذاع مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .



ويتصدر بطولة مسلسل الآنسة فرح النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

