أخبار الفن.. زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة.. تحول جذري في حياة خطيبة هيثم أحمد زكي

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
تسجيل صوتي ... زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة
نشرت فاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد حسن الموسى، تسجيلا صوتيًا تداوله نشطاء سوريون، لتفجر مفاجأة حول واقعة مقتل الأخير في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برصاص زوجها فادي الهاشم.
الله لا يسامحكم يتّمتم ولديه| رسالة موجعة لـ زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم
وجهت فاطمة الموسى زوجة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي مات قتيلا في فيلا الفنانة نانسي عجرم برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة مؤثرة بعد مقتل زوجها.
بعد شهرين على رحيل هيثم أحمد زكي.. تحول جذري في حياة خطيبته
سيطرت حالة خاصة على حياة إنجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، كانت بمثابة تحول جذري فيها، بعدما عادت للظهور مجددًا قبل أيام، لتسود منشورات الدعاء والتقرب إلى الله عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
بعد أشهر على طلاقهما.. أحمد فلوكس وهنا شيحة معًا من جديد
أعلن الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعاقده مع زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، على مسلسل إذاعي بعنوان «طلقني شكرًا»، يعودان به للتعاون بعد مرور أشهر على طلاقهما.
بسيارة فارهة | محمد رمضان يبدأ حفلته في دبي
بدأ الفنان محمد رمضان، فقرته الغنائية في حفل بمدينة دبي الإماراتية، إذ نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنظمة للحفل، مقطع فيديو من أولى فقرات الحفل.
توجيه اتهام بالقتل العمد .. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم
طالبت المحامية ريهام بيطار رئيس لجنة الدفاع عن القتيل السوري محمد الموسى والذى لقى مصرعه في حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج لبنان طوال فترة التحقيق.
تسجيل صوتي ... زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة
نشرت فاطمة الموسى، زوجة الشاب السوري محمد حسن الموسى، تسجيلا صوتيًا تداوله نشطاء سوريون، لتفجر مفاجأة حول واقعة مقتل الأخير في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برصاص زوجها فادي الهاشم.
الله لا يسامحكم يتّمتم ولديه| رسالة موجعة لـ زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم
وجهت فاطمة الموسى زوجة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي مات قتيلا في فيلا الفنانة نانسي عجرم برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة مؤثرة بعد مقتل زوجها.
بعد شهرين على رحيل هيثم أحمد زكي.. تحول جذري في حياة خطيبته
سيطرت حالة خاصة على حياة إنجي سلامة، الخطيبة السابقة للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، كانت بمثابة تحول جذري فيها، بعدما عادت للظهور مجددًا قبل أيام، لتسود منشورات الدعاء والتقرب إلى الله عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
بعد أشهر على طلاقهما.. أحمد فلوكس وهنا شيحة معًا من جديد
أعلن الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعاقده مع زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، على مسلسل إذاعي بعنوان «طلقني شكرًا»، يعودان به للتعاون بعد مرور أشهر على طلاقهما.
بسيارة فارهة | محمد رمضان يبدأ حفلته في دبي
بدأ الفنان محمد رمضان، فقرته الغنائية في حفل بمدينة دبي الإماراتية، إذ نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات المنظمة للحفل، مقطع فيديو من أولى فقرات الحفل.
توجيه اتهام بالقتل العمد .. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم
طالبت المحامية ريهام بيطار رئيس لجنة الدفاع عن القتيل السوري محمد الموسى والذى لقى مصرعه في حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم السلطات اللبنانية بمنع نانسي عجرم وزوجها من السفر خارج لبنان طوال فترة التحقيق.