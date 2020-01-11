هاشتاج #وفاة_السلطان_قابوس يتصدر تويتر ومغردون: كنت أبا وقائدا

تصدر هاشتاج #قابوس_فى_ذمة_الله و #قابوس_بن_سعيد ، #السلطان_قابوس مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد ساعات قليلة من إعلان الديواني السلطاني بعمان وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .





وانهالت تغريدات الجماهير مدشنين الهاشتاجات قائلين : رحل بعد أن عاش متوجا بأسطوريته، وناثرا ذهب حضوره على كل القلوب





وقال اخر: الى جنات الخلد يا سيد عمان





وقال اخرون : نشهد انك حملت الشهادة واديت الامانة وانك حكمت فعدلت وانك وهبتنا عمرك وكنت لنا ابا وقائدا





داعين له بالرحمة والمغفرة وان يدخله الله فسيح جناته



