هاشتاج #وفاة_السلطان_قابوس يتصدر تويتر ومغردون: كنت أبا وقائدا

تصدر هاشتاج #قابوس_فى_ذمة_الله و #قابوس_بن_سعيد ، #السلطان_قابوس مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر بعد ساعات قليلة من إعلان الديواني السلطاني بعمان وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور .
وانهالت تغريدات الجماهير مدشنين الهاشتاجات قائلين : رحل بعد أن عاش متوجا بأسطوريته، وناثرا ذهب حضوره على كل القلوب
وقال اخر: الى جنات الخلد يا سيد عمان
وقال اخرون : نشهد انك حملت الشهادة واديت الامانة وانك حكمت فعدلت وانك وهبتنا عمرك وكنت لنا ابا وقائدا
داعين له بالرحمة والمغفرة وان يدخله الله فسيح جناته
وأعلن الديوان السلطاني في عمان، صباح السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، عن عمر يناهر 79 عاما.