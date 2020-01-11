أزمة بين أمريكا وبريطانيا بسبب زوجة دبلوماسي شهير.. تفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن طلب بريطانيا تسلم زوجة دبلوماسي أميركي كانت طرفا في حادث تصادم مروري أسفر عن مقتل شاب بريطاني، يعتبر غير ملائم.



وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان: "استخدام معاهدة لتبادل المجرمين في محاولة لإعادة زوجة دبلوماسي سابق بالقوة سيمثل سابقة مثيرة للقلق جدا".



وكان القضاء البريطاني قد طلب تسلم آن ساكولاس بسبب الحادث الذي وقع في أغسطس الماضي، وأسفر عن مصرع هاري دن الذي كان يقود دراجة نارية.



وقالت أسرة دن إن ساكولاس كانت تقود سيارتها في الاتجاه العكسي عند وقوع الحادث قرب قاعدة لسلاح الجو في وسط إنجلترا يستخدمها الجيش الأميركي.



ومنحت واشنطن ساكولاس حصانة دبلوماسية وغادرت بريطانيا بعد فترة وجيزة من الحادث، وقال محاميها إنها لن تعود بمحض إرادتها لبريطانيا لاحتمال سجنها بسبب "حادث فظيع ولكن غير مقصود".



وأحالت وزارة العدل الأميركية أسئلة بشأن طلب تسلمها إلى وزارة الخارجية التي لم ترد بعد على طلب للتعليق.



وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن ساكولاس أخطأت باستخدامها الحصانة الدبلوماسية لمغادرة بريطانيا، وحث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على إعادة النظر في الموقف الأميركي.