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رياضة

كريس ويلدير مستمر مع شيفيلد يونايتد حتى 2024

السبت 11/يناير/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
وافق كريس ويلدير، المدير الفني، لـ شيفيلد يونايتد الإنجليزي على تجديد تعاقده مع الفريق حتى 2024.

وتولى ويلدير "52 عامًا" الذي كان يفترض أن ينتهي تعاقده في 2022، تدريب شيفيلد في 2016، وقادهم للصعود مرتين، ليضعهم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال ويلدير: سعيد لأنني وقعت عقدا جديدا حتى 2024، وأن أربط مستقبلي مع ناد قريب من قلبي.

وأضاف: «حققنا نتائج عظيمة في السنوات القليلة الماضية، ونتمنى مواصلة المنحنى التصاعدي- دعونا نرى إلى أي مدى يمكننا المضي قدما في هذه الرحلة».

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة.
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