خارج التوقع.. مدرب ليفربول: مورينيو وتوتنهام منافسان قويان

يحل ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت ، ضيفا على توتنهام، الذي يدربه المدير الفني جوزيه مورينيو، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ومن جانبه ، قال يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ، إنه يرغب في أن يتحلى لاعبوه بصورة الفريق "الذي يصعب توقعه"، وذلك لدى تعامله مع المواجهة المرتقبة أمام مضيفه توتنهام يوم السبت.



ويحتل ليفربول الصدارة بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي، حيث يواصل ليفربول التقدم نحو إحراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 30 نقطة.



وقال كلوب في تصريحاته للصحفيين ، هي مباراة يخوضونها على ملعبهم، وفي هذه الحالة، عادة ما يحاولون ويصنعون الفرص ويحققوا نتائج إيجابية.



وأضاف "لا يمكننا التأكد مما سيقدمونه، ولكن يمكننا التفكير بشأن ما قدمه (مورينيو) أمامنا، مع مانشستر يونايتد، وتابع "نرغب في أن نكون فريقا لا يمكن توقعه، لذلك علينا أن نكون كذلك في هذه المباراة، علينا تقديم أشياء لا يمكنهم الاستعداد لها".



ورغم تأخر توتنهام بفارق 28 نقطة خلف ليفربول، قال كلوب إن توتنهام ومدربه هما منافسان قويان، وفريق منظم للغاية، ويكثف تركيزه في الجانب الدفاعي ، كما أنه يتمتع بإمكانيات فنية ولا يكتفي بذلك (الدفاع) فقط ، فهو يضم العديد من اللاعبين في خط الوسط الذين يمكنهم صناعة الفرص".