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أخبار العالم

شاهد.. آخر ظهور لـ السلطان قابوس بن سعيد حاكم عمان

السبت 11/يناير/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق آخر ظهور لسلطان عمان الراحل، قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

ويظهر في الفيديو، السلطان قابوس خلال استقباله الأمير ويليام، دوق كامبريدج، في العاصمة العمانية مسقط.

وجرى اللقاء في يوم ٤ ديسمبر الماضي، في قصر بيت البركة بالعاصمة مسقط، وشكل حينها حدثًا نادرًا، إذ قلما يظهر السلطان قابوس في السنوات الأخيرة التي عانى فيها من المرض.

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز الـ79 عامًا، معلنًا الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام طيلة 40 يوما.

وقال الديوان في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية: "يعلنُ ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".

وتسلم السلطان قابوس مقاليد حكم سلطنة عُمان في 23 يوليو 1970 خلفًا لوالده السلطان سعيد بن تيمور، وهو السلطان التاسع في تاريخ سلطنة عمان، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

ودعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم عقب وفاة السلطان قابوس بن سعيد.



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