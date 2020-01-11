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فن

شتاء الرياض.. هشام ماجد ينشر صورة من مسرحية عطل فنى.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 07:36 ص
هشام ماجد
هشام ماجد
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كريم ناصر
نشر الفنان هشام مامجد صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وكانت الصورة بصحبة شيكو وأكرم حسنى من مسرح بكر الشدى البوليفارد من احد شاهد عرضمسرحية عطل فنى التى يشارك فى بطولتها ٱكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، نشوى مصطفى، وايتن عامر وإسماعيل فرغلي، اوتاكا»، وتأليف أمير طعيمة.

وعلق هشام ماجد على الصورة قائلا : عطل فنى بشتا الرياض الحمد لله

ومن المقرر عرض مسرحية عطل فني بموسم الرياض الترفيهى حتى يوم 12 يناير على مسرح بكر الشدي البوليفارد بالرياض.
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