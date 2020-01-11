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مرأة

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في موسم الرياض.. صور

السبت 11/يناير/2020 - 08:53 ص
أنغام
أنغام
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة أنغام متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصور لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى موسم الرياض.

تألقت أنغام فى الحفل بإطلالة مختلفة و غير تقليدية، مرتدية فستانا أحمر محتشما وذا أكمام طويلة من دار الأزياء العالمية Valentino، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة.

وقد بلغ سعر فستان أنغام فى موسم الرياض 3085 يورو، وأكملت أنغام إطلالتها بمجوهرات ألماسية فخمة من sarahjewelry.

واعتمدت أنغام على خصلات شعرها الكيرلى من أنامل المصففة Reena Buhasan، فيما وضع لها خبير التجميل محمد حداد مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في موسم الرياض.. صور
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