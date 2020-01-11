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أخبار العالم

شاهد.. لحظة تنصيب هيثم بن طارق سلطانا جديدا لـ عمان

السبت 11/يناير/2020 - 08:54 ص
تنصيب هيثم بن طارق
تنصيب هيثم بن طارق سلطانا جديدا لـ عمان
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سمر صالح
تداول مغردون عمانيون اليوم، السبت، مقاطع فيديو قالوا إنها من مراسم تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا للبلاد، خلفًا للراحل قابوس بن سعيد.

ولم يصدر البلاط السلطاني بيانًا حول الأمر.

وأدى هيثم بن طارق آل سعيد اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانًا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسي للدولة، وفق ما نقلت جريدة الرؤية العمانية.

وكان مجلس عمان عقد منذ قليل جلسة طارئة في مقره بالبستان.

فيما كان ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان أعلن، صباح اليوم، وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، مساء يوم الجمعة، عن عمر ناهز 79 عامًا.

وأصدر البلاط بيانا نعي أعلن فيه الحداد، وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام ، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

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