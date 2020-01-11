كل التعازي لأهلنا في سلطنة عمان| محمود البزاوي ينعى قابوس بن سعيد

نعى الفنان محمود البزاوي، السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال تغريدة له عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



ونشر محمود البزاوي صورة للسطان الراحل، وعلق قائلًا: «اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وذرية خيرًا من ذريته، الله يرحمه ويغفر له.. كل التعازي لأهلنا الطيبين في سلطنة عمان الحبيبة لوفاة رمز المحبة والسلام السلطان #قابوس_بن_سعيد».



وأعلن التليفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم، السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر ناهز الـ79 عاما.



وبدأ التليفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأعلن البلاط السلطاني أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم، السبت.



وقالت وكالة الأنباء العمانية: "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".