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الخارجية: مصر ستلجأ لهذا الحل في حال تعنت الجانب الإثيوبي.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 12:05 م
لسفير محمد عبد الحكم
لسفير محمد عبد الحكم
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شيرين عادل
قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجانب الإثيوبى يحاول أن يتنصل من وعوده ومسئوليته الواردة فى إعلان المبادئ والتي تمت بتوقيع كافة الأطراف الثلاثة مصر، السودان، وإثيوبيا.

وأكد السفير محمد عبد الحكم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن اجتماع مصر القادم فى واشنطن سيكون حاسما وسيشهد فى حال استمرار إثيوبيا فى المراوغة وسيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بتعنت الجانب الأثيوبى للاستماع لوجهة النظر المصرية والسودانية بشأن مفاوضات سد النهضة.

وكشف محمد عبد الحكم، أن الجانب الأثيوبى يلجأ للمناورة طوال الوقت كسبأ للوقت وذلك خاصة خلال فترة المفاوضات، مؤكدا أن مصر حريصة على إثبات الحقائق الخاصة بالأضرار التي ستنجم عن تشغيل وملء سد النهضة. 

ولفت السفير محمد عبد الحكم، إلى وجود الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين فقط للمفاوضات المصرية الإثيوبية لازال حتى الوقت الراهن، مؤكدا أن مصر حريصة على طرح  وجهة نظرها والموقف المصري الخاص بها وهو ضرورة الحفاظ على حقوق مصر المائية وعدم الإضرار بمصالح دول المصب وخاصة مصر والسودان.

وتابع، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لم تسمح لإثيوبيا أن تلجأ دوما للمناورة وسوف تلجأ للمجتمع الدولي، بالإضافة للدول الصديقة لمصر، وإثيوبيا من أجل التوسط بين الأطراف الثلاثة من أجل الوصول لحق واتفاق للحفاظ على حقوق مصر والسودان وإثيوبيا. 
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