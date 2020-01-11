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أخبار العالم

عقوبات جديدة على إيران.. وإسرائيل ترحب

السبت 11/يناير/2020 - 11:56 ص
عقوبات جديدة على
عقوبات جديدة على إيران وإسرائيل ترحب
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سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة على إيران، وذلك في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين: "إن العقوبات تطال سبعة عشر مصنعًا إيرانيًا مختصة في قطاعي الصلب والتعدين".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن، أشار منوشين إلى أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على إيران "حتى تتوقف عن نشاطاتها المزعزعة للاستقرار".

وبدروه قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو خلال المؤتمر ذاته إن العقوبات ستفرض أيضًا على ثماني شخصيات إيرانية رفيعة، بعضها مقرب من المرجع الأعلى علي خامينائي وبمن فيهم رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

من جهته، رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض المزيد من العقوبات على طهران، قائلًا إن "النظام الإيراني يقمع شعبه ويهدد السلام والاستقرار في العالم بأسره".
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