طاقة البرلمان تناقش اليوم طلب إحاطة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنطقة 23 بالمنوفية

قال النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان ستناقش خلال اجتماعها اليوم الأحد طلب الإحاطة الذى تقدم به للمهندس طارق الملا وزير البترول لتوصيل الغاز الطبيعى لمنطقة 23 فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية.



وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة وقعت بروتوكول لتوصيل الغاز الطبيعى على نفقة الدولة للمواطنين القاطنين ضمن مشروع ابنى بيتك والإسكان الإجتماعى، إلا أنها تغافلت عن توصيل الغاز لمنطقة 23 على اعتبار أنها ضمن الإسكان القومى وليست ضمن مشروع ابنى بيتك والإسكان الإجتماعى ، على الرغم من أن منطقة 23 من الأماكن الأكثر فقرا.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود المجلس للانعقاد، اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.



وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.