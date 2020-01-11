طريقة عمل كفتة داوود باشا مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح.



مقادير عمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح:

نصف كيلو لحم مفروم

بصل

ربع شوفان فين لاند مطحون

ربع كوب جنين القمح

نصف كوب بسلة وجزر

ملح ايزو سولت

بصل وثوم مفروم



لمعرفة طريقة عمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح بالتفصيل شاهدى الفيديو:

