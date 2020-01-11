AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طريقة عمل كفتة داوود باشا مع الشيف توتا مراد.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 01:15 م
طريقة عمل كفتة داوود
طريقة عمل كفتة داوود باشا
Advertisements
قسم التوك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقة اليوم، السبت، من برنامج "سفرة وطبلية" المذاع على فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح.

مقادير عمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح:
نصف كيلو لحم مفروم
بصل
ربع شوفان فين لاند مطحون
ربع كوب جنين القمح
نصف كوب بسلة وجزر
ملح ايزو سولت
بصل وثوم مفروم

لمعرفة طريقة عمل كفتة داوود باشا بالشوفان وجنين القمح بالتفصيل شاهدى الفيديو:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كفتة بالباذنجان للشيف توتا مراد

طريقة عمل كفتة الكب بالخضار مع الشيف توتا مراد..فيديو

مقادير عمل سلطة الخضار بجنين القمح للشيف توتا مراد.. شاهد

طريقة عمل شوربة الذرة مع الشيف توتا مراد .. فيديو

طريقة عمل الـ كاروت كيك مع الشيف توتا مراد ..فيديو

طريقة عمل كفتة الأرز مع الشيف توتا مراد.. فيديو

ترشيحاتنا

نانسي عجرم تتبنى أولاد قتيل فيلتها.. ومحاميته ترد بقوة

صلاة الجنازة على جثمان السلطان قابوس بن سعيد.. شاهد

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في موسم الرياض.. صور

أول تعليق من روحاني على اعتراف إيران بقصف الطائرة الأوكرانية

فيديوجراف| مشروب جديد يقضي على مرض السكر

عاجل.. مراسم تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

بمكياج صاخب و جمبسوت بالترتر.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور