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أسبوع مستقر.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء حالة التقلبات الجوية ..فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 01:28 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن درجات الحرارة تشهد اليوم السبت استقرارا بالأحوال الجوية والقاهرة سجلت 17 درجة مئوية. 

وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن كثافة الشبورة المائية صباح اليوم السبت والتى دلت على علامات حالة الإستقرار فى الأحوال الجوية والذى من المقرر أن يشهدها الطقس على مدار الأسبوع الحالى. 

ولفت محمود شاهين إلى عودة معدل درجات الحرارة بالتدريج خلال الأيام القادمة للمعدلات الطبيعية بعدما كانت تسجل 15 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين، مؤكدا استقرار الطقس والبعد عن التقلبات الجوية. 

وأوضح محمود شاهين، أن الأرصاد الجوية تتوقع أن تصل درجات الحرارة 20 درجة مئوية خلال الأيام القادمة إضافة لهدوء كامل بسرعات الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية. 

ونصح بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق في فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.
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