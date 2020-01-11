عبد العال ناعيا السلطان قابوس: أدى واجبه نحو وطنه وجعل من عمان قبلة للفرقاء

نعي د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.





وأشار عبد العال فى بيان صحفى له أن الراحل السلطان قابوس بن سعيد يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، مؤكدا أن السلطان قابوس أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه ، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعًا سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات.





وتابع رئيس مجلس النواب: السلطان الراحل قابوس جعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا القلاقل والحروب، متابعا رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وحسن أولئك رفيقًا.



