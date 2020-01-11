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برلمان

عبد العال ناعيا السلطان قابوس: أدى واجبه نحو وطنه وجعل من عمان قبلة للفرقاء

السبت 11/يناير/2020 - 01:19 م
السلطان الراحل قابوس
السلطان الراحل قابوس
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
نعي د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب الشعب المصري، إلى الشعب العماني الشقيق، وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.

وأشار عبد العال فى بيان صحفى له أن الراحل السلطان قابوس بن سعيد يربطه بشعب مصر أواصر القربى والدم والعقيدة، مؤكدا أن السلطان قابوس أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه ، خلال رحلة طويلة حافلة بالعطاء، أقام فيها دولة عصرية حديثة، متبعًا سياسة حكيمة هادئة اعتمدت على النأي بالنفس عن الخلافات.

وتابع رئيس مجلس النواب: السلطان الراحل قابوس جعل من عمان قبلة للفرقاء، ينهلون من حكمته وحياديته، لرأب الصدع وتجنيب منطقتنا القلاقل والحروب، متابعا رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، وحسن أولئك رفيقًا.

وأختتم نعيه:"راجيًا الله عز وجل أن يبارك خطوات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، خير خلف لخير سلف، وأن يلهم الشعب العماني الشقيق صبر المؤمنين.
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