AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أوروبا تبدأ جهود وساطة للبحث عن صفقة إقليمية لأزمات ليبيا والعراق

السبت 11/يناير/2020 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت وكالة آكي الإيطالية للأنباء، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لطرح نفسه كوسيط يستطيع التحاور مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية للبحث عن تسوية شاملة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، كلف وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل، الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزف بوريل بالشروع بجهود وساطة لتسوية الملف الليبي وتثبت التهدئة ما بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المنتظر أن يقوم بوريل بإجراءات لقاءات وحوارات مع مختلف الأطراف المنخرطة في النزاع الليبي بحثاُ عن حلول في إطار عملية برلين.

ويأمل الأوروبيون في أن يتم احترام وقف إطلاق النار المتفق عليه في ليبيا، ما يشيع أجواء إيجابية تسمح بالبدء بالحوار.

ومن المقرر أن يقدم المسؤول الأوروبي اقتراحات محددة للدول الأعضاء بشأن الملف الليبي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وحول هذين التكليفين قال بوريل: "نريد القيام باتصالات دبلوماسية لا تستثني أي طرف من أجل دعم حل سياسي على مستوى إقليمي".

وشدد بوريل على أن حواره سيشمل الإيرانيين أيضًا، انطلاقًا من موقف أوروبي “موحد” مفاده ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع بين ايران والمجموعة الدولية عام 2015.

وأشار بوريل أن الوزراء شددوا على ضرورة أن تحترم أيران كافة التزاماتها في هذا الاتفاق، منوهًا بالموقع الخاص للاتحاد في هذا الملف.

وتحدث المسؤول الأوروبي عن أهمية العراق بالنسبة للاتحاد في إطار جهود بروكسل الدولية والإقليمية، مؤكدًا أن دول ومؤسسات الاتحاد ستستمر في مساعدة هذا البلد على كافة المسارات لمنع تفجر وتوسع حلقة العنف التي قد تنسف جهودًا دامت لسنوات لصالح بغداد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يصفع أردوغان: ندعم قبرص واليونان

طلب حضور عاجل.. أوروبا تستدعي وزير الخارجية الإيراني لـ بروكسل

الحل السلمي بات ملحا.. الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد وشيك في ليبيا

وزراء الاتحاد الأوروبي ينددون بالتدخل الخارجي في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يرفض التدخل العسكري التركي في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يصفع أردوغان: المشير حفتر أهم عناصر الحل في ليبيا .. فيديو

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. شاهد مقطع فيديو لـ ملك قورة وهي ترقص في زفاف أختها

صور لقبر السلطان قابوس بن سعيد..شاهد

الخارجية: مصر ستلجأ لهذا الحل في حال تعنت الجانب الإثيوبي.. فيديو

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

بينها دول عربية.. أمريكا تدرس حظر تلك الدول من دخول أراضيها

بكلمات مؤثرة.. الرئيس السيسي ينعي السلطان قابوس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

بمكياج صاخب و جمبسوت بالترتر.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.. صور