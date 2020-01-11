شاهد.. ماذا قال أحمد موسى بعد وفاة السلطان قابوس

نعي الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي الشعب العماني في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد.





وكتب "أحمد موسى" من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالص العزاء للشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، صاحب المواقف العروبية المخلصة والذي رفض مقاطعة مصر بعد كامب ديفيد، وساند الدولة والشعب المصري في الأزمات، فقد كانت له مواقف كبيرة معنا طوال سنوات حكمه. فقدنا قائدا عربيا مخلصا" .





وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحداد في مصر لمدة ثلاثة أيام، لرحيل السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان، الذي وافته المنية اليوم.





وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيما عربيا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.



