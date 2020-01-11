العارف الأضخم إنتاجيا فى السينما المصرية يطرح بعيد الفطر 2020

تضع شركة "سينرجى فيلمز" اللمسات الأخيرة على تصوير أحدث مشروعاتها السينمائية والأضخم إنتاجيًا السينما المصرية حتى الآن، فيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمي، حيث حددت الشركة عيد الفطر 2020 موعدًا لطرحه فى دور العرض.





وطرحت الشركة التيزر الدعائي للفيلم بمختلف دور العرض السينمائية، وذلك قبل طرحه على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام المقبلة حيث يتم تجهيز حملة دعائية كبيرة ومميزة للفيلم فور الانتهاء من عمليات التصوير والمونتاج.





فيلم "العارف" أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، حيث يتم التصوير حاليا فى ماليزيا وسط استعدادات ضخمة لمشاهد الآكشن والتى استعانت الشركة المنتجة بأربعة مصممين أكشن عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.



