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رياضة

عاجل.. إصابة وليد سليمان وخروجه من تشكيل الأهلي أمام بلاتينيوم في أبطال أفريقيا

السبت 11/يناير/2020 - 03:11 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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عبد الحكيم أبو علم
تلقى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، ضربة موجعة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي، في الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وليد سليمان لإصابة قوية خلال عملية الإحماء في عضلة السمانة، مما اضطر فايلر إلى استبعاده من تشكيل الأهلي ودفع بمحمد مجدي أفشة بدلًا منه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية و"أفشة" وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية مع ناديا النجم الساحلي والهلال السوداني، برصيد 6 نقاط، بينما يأتي بلاتينيوم في المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

وكان المارد الأحمر حقق الفوز على بلاتينيوم 2-0، في المباراة التي أقيمت بالقاهرة على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة.
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