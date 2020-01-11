أسعار نيسان Nissan اليوم في مصر بعد زيرو جمارك .. صور

شهدت أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار نيسان اليوم في مصر.
اسعار السيارات
نيسان مصر
نيسان nissan
نيسان صني موديل 2000
نيسان صني
nissan sunny تبدأ من 208.000 حتى 230.000 لأعلى فئة
نيسان سنترا 2020
nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 272.000 حتى 290.000 لأعلى فئة
sentra 2020
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر
nissan sentra 2020 تبدأ من 310.000 حتى 328.000 لأعلى فئة
جوك 2020
juke 2020 بسعر 355.000
قشقاي 2020
qashqai 2020 تبدأ من 398.000 حتى 425.000 لأعلى فئة
نيسان بيك اب 2020
nissan pickup 2020 تبدأ من 254.000 حتى 360.000 لأعلى فئة