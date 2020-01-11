أسعار نيسان Nissan اليوم في مصر بعد زيرو جمارك .. صور

شهدت أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن أسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار نيسان اليوم في مصر.





اسعار السيارات





نيسان مصر

نيسان nissan





نيسان صني موديل 2000



نيسان صني





nissan sunny تبدأ من 208.000 حتى 230.000 لأعلى فئة





نيسان سنترا 2020

nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 272.000 حتى 290.000 لأعلى فئة





sentra 2020

نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر

nissan sentra 2020 تبدأ من 310.000 حتى 328.000 لأعلى فئة





جوك 2020

juke 2020 بسعر 355.000





قشقاي 2020

qashqai 2020 تبدأ من 398.000 حتى 425.000 لأعلى فئة





نيسان بيك اب 2020