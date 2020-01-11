جامعة عين شمس تفتتح مركز أبحاث بحضور وزراء وخبراء دوليين

انطلقت منذ قليل، فعاليات افتتاح مركز طب عين شمس بحضور الدكتور هشام الغزالي مدير المركز، وجرى عرض فيلم قصير عن المركز وما يحتويه وأهدافه.



شهد الافتتاح الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز الابحاث، والدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبيرا دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.



وكان مدير المركز قال في تصريحات صحفية له اليوم، ان المركز يحتوى على أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو 28 ألف مريض.



يذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومى للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة فى المركز 40 عالميا فى علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.