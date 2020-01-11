AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تفتتح مركز أبحاث بحضور وزراء وخبراء دوليين

السبت 11/يناير/2020 - 04:24 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
انطلقت منذ قليل، فعاليات افتتاح مركز طب عين شمس بحضور الدكتور هشام الغزالي مدير المركز، وجرى عرض فيلم قصير عن المركز وما يحتويه وأهدافه.

شهد الافتتاح الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عمر القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتور هشام الغزالى مدير مركز الابحاث، والدكتورة منال حمدى السيد مدير وحدة الأبحاث الإكلينيكية، إضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات المصرية ، و13 خبيرا دوليا منهم الرئيس السابق للجمعية الامريكية للاورام ورئيس الجمعية الافريقية للاورام ولفيف من الخبراء من الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا، انجلترا، ايطاليا، الصين والهند.

وكان مدير المركز قال في تصريحات صحفية له اليوم، ان المركز يحتوى على أنسجة وعينات عضوية، وما يصاحبها من خصائص اكلينيكية لنحو 28 ألف مريض.

يذكر أن للمركز عدة شراكات مع مراكز بحثية مصرية وعالمية مثل جامعة زويل، المركز القومى للبحوث، جامعة فودان الصينية والمصنفة فى المركز 40 عالميا فى علاج السرطان وجامعة مونبلييه الفرنسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI السبت المقبل

لأول مرة.. علاج جديد يقضي على الورم بشكل شبه نهائي قبل الجراحة

علاج مناعي يقضي على سرطان الكبد بنسبة تفوق الطبيعي بـ 3 مرات

بحضور وزيري الإنتاج الحربي والإعلام .. عين شمس تفتتح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI .. السبت

عين شمس تفتتح مركز أبحاث طب عين شمس MASRI .. غدا

قبل افتتاحه غدا.. تعرف على مركز طب عين شمس الجديد

ترشيحاتنا

إيران تؤكد تحملها المسئولية عن سقوط الطائرة الأوكرانية وتقدم اعتذارها

بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟

شاهد.. لحظة تنصيب هيثم بن طارق سلطانا جديدا لـ عمان

شاهد.. هدف بلاتينيوم في شباك الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

رجل ينهي حياة زملائه في العمل بـ ساندوتش

بفستان فوشيا.. أصالة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

بـ أسورة الثعبان.. ياسمين صبرى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: بكام ؟

أسعار نيسان Nissan اليوم في مصر بعد زيرو جمارك .. صور