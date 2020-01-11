لتغطية كل الأماكن..إعادة توزيع فرق الفحص بمبادرة دعم صحة المرأة بالعريش

أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء عن استمرار فتح منافذ جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية اليوم السبت.



وأشار إلى تزايد أعداد المترددات للفحص بالمبادرة الرئاسية بحي الكرامة جنوب مدينة العريش.



وأوضحت د. إنتصار سري منسق عام المبادرة توافر ٢ من نقاط الفحص الجديدة اليوم بالمعهد الهندسي بالمرحلة الرابعة وكلية الزراعة بجامعة العريش. وأضافت أنه جار فتح منافذ جديدة بالأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والطبيعة الخاصة.



وقال الدكتور أشرف عبد الجواد مدير إدارة العريش: إن الحملة مستمرة وجار العمل بها بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية ، وأكد أن توجيهات مدير مديرية الصحة بالمتابعة اليومية لأي نقص في المستلزمات.



ويبدأ العمل في تنفيذ خطة إعادة الفرق منذ الأسبوع الماضي ومستمرة باستراتيجية العمل المقررة بما يتناسب مع الرؤية الميدانية لتغطية كل مكان ووصول الخدمة الصحية لكل سيدة وفتاة بالمحافظة.