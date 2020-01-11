خبير تربوى: مقارنة الأطفال بغيرهم تؤثر على ثقتهم بالنفس.. فيديو

قال شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير، إنه يجب على أولياء الأمور التفرقة بين اكتساب الخبرات الحياتية لأطفالهم ودرجاتهم خلال الدراسة.



وأضاف شريف صلاح الدين، أثناء مداخلته مع الإعلامية دينا رامز على برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :" على أولياء الأمور إدراك ان النجاح الدراسي جزء من نجاح الحياة، فليس كل من نجح دراسيا نجح في حياته"، مشيرا الى ضرورة وجود سلام نفسي لدى الأطفال منذ البداية.



وأكد شريف صلاح الدين، على أهمية الثقة النفسية الموجهة من الأهل الى الطفل، والتي تؤثر بدورها إيجابيا فى نفسية الطفل، وتستمر معه مدى الحياة، مشيرا إلى ضرورة عدم مقارنة بالأطفال الآخرين، وتشجيعهم على المقارنة الذاتية والشخصية وليس المقارنة الخارجية.



وأشار شريف صلاح الدين، علي أن مقارنة الاطفال بالأخرين، تؤثر عليهم بالسلب، وتعمل على خلق كراهية وحقد تجاه الآخرين، بالإضافة إلى فقدان ثقته بنفسه جراء تلك المقارنة.



ولفت شريف صلاح الدين إلى أن أولياء الأمور يجب أن يدركوا أن كل طفل لديه مميزات، ليس في مجال الدراسة فقط، لذا يجب عليهم الاهتمام بتلك المميزات وتطويرها.