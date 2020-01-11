AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بكلمات مؤثرة.. داليا مصطفى تنعى السلطان قابوس بن سعيد

السبت 11/يناير/2020 - 06:04 م
السلطان قابوس بن
السلطان قابوس بن سعيد
Advertisements
محمد بدران
نعت الفنانة داليا مصطفى، السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشرت داليا مصطفى، صورة للسلطان الراحل، وعلقت عليها قائلًة: «‏البقاء لله.. ربنا يرحم السلطان قابوس انا زعلانه جدا عليه لأني عشت وانا طفلة في سلطنه عمان وعارفه اد ايه كان عادل وكل أهل السلطنه بيحبوه اوي .. ربنا يصبر أهل السلطنه علي فراقه‎». 

كان التلفزيون الرسمي العماني، أعلن صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وشيع البلاط السلطاني جثمان الراحل قابوس بن سعيد صباح اليوم.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".
بكلمات مؤثرة.. داليا مصطفى تنعى السلطان قابوس بن سعيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة إعلان التلفزيون العماني وفاة السلطان قابوس حاكم عمان.. فيديو

بعد رحيله.. 50 صورة نادرة لـ السلطان قابوس حاكم عمان

ورحل عنا قابوس المعظم.. أحلام الشامسي تنعى حاكم عمان

ندى بسيوني تنعى السلطان قابوس: ألف رحمة عليه

تعازينا لشعب عمان.. محمد هنيدي ينعى السلطان قابوس بن سعيد

عظّم الله أجرك يا وطن | حسين الجسمي ينعى السلطان قابوس بن سعيد

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد إيمان الطوخي | تعرف على عدد زيجاتها وعلاقتها بهذا الشيخ

من خطأ دفاعي.. بلاتينيوم يسجل هدفا في شباك الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

تعهد بعلاقات ودية مع كل الدول.. أول تصريحات سلطان عمان الجديد

بحد أدنى 500 جنيه.. صرف منحة زواج حال قطع المعاش في هذا الموعد

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الأهلي و بلاتينيوم في دوري أبطال افريقيا

بعد التعادل فى زيمبابوى.. موعد مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة

تقى من السرطان.. فوائد تناول المثلجات فى الشتاء

بـ ملابس جريئة.. مى سليم تظهر بإطلالة تثير الجدل