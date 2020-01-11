بكلمات مؤثرة.. داليا مصطفى تنعى السلطان قابوس بن سعيد

نعت الفنانة داليا مصطفى، السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشرت داليا مصطفى، صورة للسلطان الراحل، وعلقت عليها قائلًة: «‏البقاء لله.. ربنا يرحم السلطان قابوس انا زعلانه جدا عليه لأني عشت وانا طفلة في سلطنه عمان وعارفه اد ايه كان عادل وكل أهل السلطنه بيحبوه اوي .. ربنا يصبر أهل السلطنه علي فراقه‎».



كان التلفزيون الرسمي العماني، أعلن صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.



وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وشيع البلاط السلطاني جثمان الراحل قابوس بن سعيد صباح اليوم.



وقالت وكالة الأنباء العمانية: "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".