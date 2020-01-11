سارة مجدي تكتب: الاستخسار في العلاقات

شعور الإستخسار من أكتر المشاعر اللي تمَّوت أي علاقة بالبطيء .. وانت بتستخسر في الأغلب مبتبقاش عارف إنك بتعمل ده .. لكن إللي بتستخسر فيه .. بيحسها أوي .. بيوصله إن عطاءك له تقيل أوي على قلبك .. بيوصله بتحسبها أوي إزاي قبل ما ييجي في بالك تعمل عشانه حاجه ..بيحس أوي هو ترتيبه فين ومكانته إيه عندك .. بيعرف يقرا أولوياتك بوضوح .. بيعرف يفرّق بين كلامك وأمانيك وبين أفعالك إللي ملهاش علاقه بكلامك و وهم إحساسك .. مش بيفرق معاه هتقدمله إيه مادي بالعكس ممكن اللي بتقدمه يوجعه لو إحساسك مش صادق ..



هو بيتوجع أوي ، وبيحاول يكدّب نفسه .. بيحاول ينكر عشان مفيش حل هيريحه .. لكن في نفس الوقت بيفهم إن دي مشاعر الأمر الواقع ، مشاعر ملهاش عتاب .. يا بيقبلها بوجعها يا مابيستحملش وبيمشي.. الغريب مبيستوعبوش إنت مشيت ليه .. أصلك هتقول إيه .. مشيت عشان انت مستخسر فيا ؟! هيقولك إيه ؟؟!

أنا ؟؟ أنا مستخسر فيك !؟ بعد كل اللي عملته عشانك ؟؟ وهتطلع إنت اللي جاحد ! مينفعش تثبت أي حاجه .. مش هيعرف يسمع ولا يشوف اللي بتقولهوله .. لان ببساطه .. دي أمور بتتحس .. بتتحس وبس !



"إن خاطبكم أحدهم بالعاطفة فلا تعجزوه بالمنطق فدعوا للأرواح متنفسها" كل ده لو دقته .. اعرف إنه لحكمة كبيرة.. إنك تتعلم يعني إيه تستغنى بالله .. وكل ما استغنيت .. إنتظارك من البشر هيقل ووجعك هيقل ..



قوة التخلي ..



في التخلي قوة تخليك قادر تستغني عن اي حد مش مقدر قيمتك. و ده احيانًا بيكون كفاية اوي.