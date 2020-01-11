تحليل.. 4 أسباب وراء تعادل الأهلي وتراجع الأداء أمام بلاتينيوم



مستوي الأهلي تراجع بشكل واضح منذ فترة ولكنه ظهره بوضوح في تلك المباراة وظهر الارهاق مسيطرًا علي اللاعبين ، وهناك أربعه اسباب وراء تعادل الأهلي في تلك المباراة:



1- الطائرة الخاصة: تسبب طول الرحلة في إرهاق اللاعبين بصورة واضحة وكان يجب الإستعانة بطائرة خاصة لإراحة الفريق والسفر مباشرة دون عناء.



2- الإعداد السيئ: لماذا سافر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري قبل البعثة إلي زيمبابوي وهل لمجرد ترتيب الإقامة والتدريب في مكان بعيد تمامًا عن ملعب ومدينة المبارة حيث ظل الفريق الأحمر في هراري ويتدرب علي ملعب هو الأفضل في العاصمة ثم سافر قبل المباراة بساعات إلي ولاية بولاوايو ليواجه ظروف مختلفة وأرضية إستاد بعيدة عما تدرب عليه.



3- الإصابات..ظهر تأثير الإصابات علي اداء الفريق فغياب رمضان صبحي وحمدي فتحي وسعد سمير ثم وليد سليمان واليو ديانج أفقد الفريق صلابته وقوته.



4- لاعبين لا تصلح..أظهرت مباراة بلاتينيوم وقبلها مباريات قارية عصيبة أن هناك لاعبين بالأهلي لا تصلح للإستمرار وتخشي الضغوط والأجواء القارية وترتبك كثيرًا ومنهم عمرو السوليه وأيمن اشرف.

انفرد الأهلي بصدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مؤقتا، بتعادل مع مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي 1/1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.وتقدم بلاتينيوم بهدف سجله ستانلي نجالا في الدقيقة 20، وتعادل مروان محسن للأهلي في الدقيقة 53.ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي والتي تقام في التاسعة من مساء اليوم بام درمان،فيما حصد بلاتينيوم أول نقطة له في المسابقة ويظل في المركز الرابع الأخير.