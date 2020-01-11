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مرأة

تعرف عليه.. علاج غير تقليدي لمرضى الحساسية.. فيديو

السبت 11/يناير/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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ريهام قدري _تصوير صلاح مهدي

كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، عن تواجد علاجات فعالة لمرض الحساسية؛ بديلة للحقن والشرب والأقراص التي يتلقاها المريض خلال إصابته بحساسية الصدر.

وأوضح الدكتور أيمن سالم، في ندوته بـ "صدى البلد"، أن العلاجات اللازمة لمرضى الحساسية أصبحت مختلفة تماما وبدأت تعتمد على العلاج الأساسي وهو علاج موضعي من الدرجة الأولى من خلال الاستنشاق وبطريقة "البخاخة".

وأشار سالم، إلى أن البخاخة هي علاج لأي مريض حساسية وقد تنوعت البخاخات وأصبحت أكثر فاعلية ومنها: بخاخة طويلة المفعول وبخاخة بودرة وأسهل من بخاخة الأسبراي والمحلول.

تابع: وتحتوي البخاخة على مشتقات حديثة من الكورتيزون، وهذا النوع غير الكورتيزون الضار المتداول المعروف بأضراره، ولكن بدأ استبدال هذه الأنواع الضارة بكورتيزون حديث الشكل والمضمون وآمن تماما.

وأشار الدكتور أيمن سالم، أن الجرعات من البخاخة تختلف من شخص لآخر، ويأخذ المريض بالقدر الكاف للعلاج والوقاية، من خلال السيطرة على المرض والوصول إلى استقرار للحالة مع الانتظام على العلاج وفق تعليمات الطبيب المعالج.
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