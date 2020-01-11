اخبار المرأة.. أول ظهور لأصالة بعد طلاقها.. إطلالات زوجة محمود العسيلى فى زفافهما..وهانى الناظر يوضح خطورة اللبن مع الموز





هاني الناظر يوضح خطورة تناول الموز مع اللبن



أول إطلالة لأصالة بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان:-



اعتمدت الفنانة أصالة على الظهور بإطلالة ناعمة وأنيقة، لتبرز جمالها، مرتدية فستانا باللون الفوشيا طويلا بأكمام مكشوفة.



وجاءت بعض التعليقات على صور الفنانة أصالة، من النساء عبر جروبات النساء فقط على "فيس بوك"، معلقين: "احلوت اوى عينيها كلها حزن".



فى أول ظهور لها بعد الطلاق.. الجمهور لـ أصالة: احلويتى أول إطلالة لأصالة بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان:-اعتمدت الفنانة أصالة على الظهور بإطلالة ناعمة وأنيقة، لتبرز جمالها، مرتدية فستانا باللون الفوشيا طويلا بأكمام مكشوفة.وجاءت بعض التعليقات على صور الفنانة أصالة، من النساء عبر جروبات النساء فقط على "فيس بوك"، معلقين: "احلوت اوى عينيها كلها حزن".



بفساتين قصيرة.. صور إطلالات زوجة الفنان محمود العسيلى فى عقد قرانهما:-



تألقت زوجة محمود العسيلى فى عقد قرانها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير اعلى الركبة ونسقت معه بليزر كلاسيك باللون الأوف وايت، فيما انتعلت حذاء متناسقا مع إطلالتها.



واعتمدت زوجة محمود العسيلي على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



بفساتين قصيرة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في عقد قرانها وحفل زفافها.. أيهما أجمل؟



بفساتين قصيرة.. صور إطلالات زوجة الفنان محمود العسيلى فى عقد قرانهما:-تألقت زوجة محمود العسيلى فى عقد قرانها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير اعلى الركبة ونسقت معه بليزر كلاسيك باللون الأوف وايت، فيما انتعلت حذاء متناسقا مع إطلالتها.واعتمدت زوجة محمود العسيلي على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

حرص الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المجلس القومي للبحوث السابق على الرد على تساؤلات المتابعين له حول حقيقة تناول الموز مع اللبن.الموز واللبن سواء كـ فاكهة أو مشروب لا يمكن الغنى عنهما في اليوم، فكلاهما يمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية ولاسيما للأطفال، ولكن انتشرت في الآونة الاخيرة عادة تناول الموز مع اللبن.