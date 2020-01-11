نقيب المهن التمثيلية ينعى قابوس بن سعيد : وداعًا السلطان

نعى الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



ونشر اشرف زكي، صورة للسلطان الراحل، وعلق قائلًا: «‏ وداعًا السلطان قابوس‎».



وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز الـ79 عاما.



وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وشيع البلاط السلطاني جثمان الراحل قابوس بن سعيد صباح اليوم.



وقالت وكالة الأنباء العمانية: "يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".



