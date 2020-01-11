تفسير قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة .. هل تعدد الزوجات بشروط؟

فسر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معنى قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (سورة النساء: 3)، منوهًا بأن العدل هنا في الآية معناه العدل المظنون المتيقن المتحقق.





وأوضح «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن العدل نوعان هما، عدل به يقين أنك ستظلم، فإذا كنت على يقين وثقة أنك ستظلم في التعدد، فلا تقترب منه، متابعًا: "إذا كنت متأكدًا أنك ستظلم إحدى زوجاتك، فإن رخصة التعدد ليست لك».





وأشار إلى أن النوع الثاني من العدل هو العدل الذي به شك، موضحًا أن التعدد في الزوجات هي رخصة للرجل القادر على الموازنة بين علاقاته العامة والخاصة، والقادر على العدل بين زوجتين، متابعًا: «إياك أن تظن، أن هذه الرخصة مطلقة وبدون قيود».





تفسير فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

اختلف المفسرون في بيان معنى قول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» (النساء: 3)، وقال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان في تأويل القرآن" (7/ 531): «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتم، يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهنَّ صدقات أمثالهنَّ، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرَهن من الغرائب اللواتي أحلَّهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم».





وذكر الإمام الطبري في "تفسيره" (7/ 534): [وقال آخرون: بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها، من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربعٍ، وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم].



