بـ غزل البنات .. درة تتألق بإطلالة كاجوال بـ مدينة ألعاب

نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من داخل مدينة ألعاب ممسكة بغزل البنات فى يديها.



وظهرت درة، ببنطال أنيق من الجلد الأسود، مرتدية معه بلوفر باللون الأسود، وفوقه جاكيت طويل من الفرو الذى ابرز جمالها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة فى الماكياج على الألوان الترابية مع أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز عن جمال أنوثتها



كما تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمال ملامحها.



وعلقت على الصورة قائلة" لا تفقد الطفل الذى بداخلك أبدًا"