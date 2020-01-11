AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ غزل البنات .. درة تتألق بإطلالة كاجوال بـ مدينة ألعاب

السبت 11/يناير/2020 - 10:16 م
درة
درة
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من داخل مدينة ألعاب ممسكة بغزل البنات فى يديها.

وظهرت درة، ببنطال أنيق من الجلد الأسود، مرتدية معه بلوفر باللون الأسود، وفوقه جاكيت طويل من الفرو الذى ابرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة فى الماكياج على الألوان الترابية مع أحمر للشفاه باللون البيج الذى يبرز عن جمال أنوثتها

كما تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمال ملامحها.

وعلقت على الصورة قائلة" لا تفقد الطفل الذى بداخلك أبدًا"
بـ غزل البنات .. درة تتألق بإطلالة كاجوال بـ مدينة ألعاب
بـ غزل البنات .. درة تتألق بإطلالة كاجوال بـ مدينة ألعاب
بـ غزل البنات .. درة تتألق بإطلالة كاجوال بـ مدينة ألعاب
بـ غزل البنات .. درة تتألق بإطلالة كاجوال بـ مدينة ألعاب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جاكيت قصير.. درة تتألق بإطلالة جريئة من مهرجان القاهرة السنيمائى

بـ كاب وجاكيت جلد.. منة فضالي تتألق فى إطلالة شتوية أنيقة.. شاهد

بـ بنطال ممزق.. ليلى أحمد زاهر تتألق بإطلالة كاجول على إنستجرام | شاهد

بـ تيشرت مارلين مونرو.. درة تحتفل بـ 10 ملايين متابع على إنستجرام

بإطلالة شتوية ناعمة.. نانسي عجرم تبهر متابعيها من مطار القاهرة

بـ جمبسوت ليجن.. دانا حمدان تتألق بـ إطلالة تبرز أنوثتها

ترشيحاتنا

إيران تعزي سلطنة عمان وتطلب منها هذا الأمر

شاهد .. فيديو جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

بعد التعادل فى زيمبابوى.. موعد مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا

أحلى واحدة في صحابها.. نرمين الفقي بإطلالة أنيقة مع صديقاتها

تصعيد متواصل.. تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

تحليل.. 4 أسباب وراء تعادل الأهلي وتراجع الأداء أمام بلاتينيوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة