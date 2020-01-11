باحث في شئون الحركات الإسلامية: الإخوان جماعة تربت على الكراهية

أكد طارق أبوالسعد، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان دائمًا ما تخفي مشاعرها الحقيقية، وتظهر مشاعر أخرى، فتظهر مشاعر المشاركة لا المغالبة، وهي تضمر المغالبة والانتصار.





وتابع "أبوالسعد"، خلال لقائه مع الإعلامية أماني الخياط مقدمة برنامج "الكبسولة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن جماعة الإخوان تربت على كراهية المجتمع، وأن المعارضة السياسية عبارة عن فقاعات، وهذا واضح من قول مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف: "طز فى مصر".



