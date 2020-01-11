نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلى بعد التعادل الإيجابي

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن مباراة الاهلى وبلاتنيوم التى اقيمت اليوم فى بطولة دورى ابطال افريقيا مؤكدا على ان فرصة تأهل النادي الأهلي لدور الـ8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا مازالت قائمة.





وكتب الحلفاوى قائلا : "لم أشاهد المباراة.. تابعت منذ قليل تعليقات وشاهدت فيديوهات، هدف مروان الملغي ليس تسللا، إرهاق ضغط المباريات والسفر وارتفاع الرطوبة أثرت على الأداء، هذه تفسيرات وليست أعذارا، فالأهلي حقق بطولاته متغلبا على أخطاء التحكيم والإرهاق والظروف المناخية، ما زال التأهل في المتناول بإذن الله".





وتعادل الأهلي وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي، عصر اليوم، بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط، في المركز الأول، منتظرا ما تسفر عنه مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني.



