AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلى بعد التعادل الإيجابي

السبت 11/يناير/2020 - 10:35 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن مباراة الاهلى وبلاتنيوم التى اقيمت اليوم فى بطولة دورى ابطال افريقيا مؤكدا على ان فرصة تأهل النادي الأهلي لدور الـ8 في بطولة دوري أبطال أفريقيا مازالت قائمة. 

وكتب الحلفاوى قائلا : "لم أشاهد المباراة.. تابعت منذ قليل تعليقات وشاهدت فيديوهات، هدف مروان الملغي ليس تسللا، إرهاق ضغط المباريات والسفر وارتفاع الرطوبة أثرت على الأداء، هذه تفسيرات وليست أعذارا، فالأهلي حقق بطولاته متغلبا على أخطاء التحكيم والإرهاق والظروف المناخية، ما زال التأهل في المتناول بإذن الله".

وتعادل الأهلي وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي، عصر اليوم، بهدف لكل فريق، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط، في المركز الأول، منتظرا ما تسفر عنه مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني.

وينتظر نبيل الحلفاوى مشاركته فى عمل جديد حيث لم يعلن حتى الآن عن اى تفاصيل تخص نشاطه الفنى.
Advertisements

ترشيحاتنا

التعليم تزف بشرى سارة لخريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

بـ أسورة الثعبان.. ياسمين صبرى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: بكام ؟

نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلى بعد التعادل الإيجابي

بـ ملابس جريئة.. مى سليم تظهر بإطلالة تثير الجدل

إيران تعزي سلطنة عمان وتطلب منها هذا الأمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث ظهور لـ سهير رمزى مع زوجها رجل الأعمال

وزير الرياضة يختتم جولته بتفقد مركز شباب روض الفرج .. صور

بملابس كاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة جريئة