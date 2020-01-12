مستقبل وطن يكرم عمرو الخياط باحتفالية المتميزين في 2019..صور

كرم حزب مستقبل وطن الكاتب الصحفي عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم وذلك خلال حفل تكريم المبدعين والمتميزين في كافة المجالات لعام 2019 و قام بتسليم درع التكريم كل من وزير التموين د. علي المصيلحي، و وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.



وينظم حزب مستقبل وطن احتفالية لتكريم المبدعين بعام 2019 ..ويشارك في الاحتفالية، رجل الصناعة، محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، والكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح رئيسة شبكة قنوات صدى البلد ومدير تحرير الأخبار والإعلامي أحمد موسى و والكاتب الصحفي أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم.



وتقام الاحتفالية، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور قيادات الحزب، المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب وعصام هلال، أمين تنظيم الحزب، ونواب رئيس الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي واللواء علاء عابد، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.



َوحضر كل من وزراء التعليم العالي خالد عبد الغفار، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وعلي مصيلحى وزير التموين، ووكيلا البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف"دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، ود.محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات.



كما حضر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانه المهنيين بالحزب، محمد انور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد.