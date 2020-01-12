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رياضة

فرص الاهلي فى التأهل لدور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا .. شاهد

الأحد 12/يناير/2020 - 12:03 ص
الاعلامي هاني حتحوت
الاعلامي هاني حتحوت
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حسن العمدة
كشف الاعلامي هاني حتحوت عن مصير الاهلي فى دوري أبطال أفريقيا.

وقال حتحوت ، عبر برنامجه "الماتش" المذاع علي قناة صدي البلد ، ان الاهلي لا يستحق الفوز فى مباراة بلاتينيوم وهذا تصريح فايلر بعد المباراة وأشيد به فى هذا التصريح ، وهو ما يعنى ان هناك مشكلة فى الفريق وسيحاول إنهاء الازمة.

وتابع ، ان الاهلي له جولتان امام النجم الساحلي والهلال السوداني والامور معقدة.

وشدد حتحتوت ، ان الامور لنادي الاهلي سهله ان يخرج من أى مباراتين بنتيجة طيبه ، فوز وتعادل ، ومن الممكن ان يتعادل فى المباراتين وسيتأهل لمواجهات المباشرة.

وواصل ، ان الاهلي فى مباراة النجم سيفوز لأنه يلعب وسط جمهور وسيضمن الثلاث نقاط ، وسيهدأ وقتها ، وعندما يواجه الهلال السوداني ، سيدخل المباراة بارتياح ويجب عليه أن يتعادل فقط.
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