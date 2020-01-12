بالجلد الأسود.. درة تتألق بغزل البنات على إنستجرام

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.وتألقت درة فى جلسة التصوير بإطلالة كاجوال ناعمة من البنطلون الجلد ذات اللون الأسود، وعليه بالطو من الفرو الطويل الأسود وانتلعت كوتشى رياضى من اللون الأبيض.أما من الناحية الجمالية لم تتكلف درة فى وضع الكثير من المكياج الذى ارتكز على أيلينر العيون الأسود وأحمر الشفاه، وتركت درة شعرها الطويل لمنتصف الظهر .وظهرت درة فى إحدى الصور وهي تمسك بغزل البنات.