بعد الثورة ضد النظام.. #الشعب_الإيراني يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #الشعب_الايراني تزامنا مع مظاهرات الإيرانيين ضد النظام الإيراني بعد أحداث القمع التي انتهجها ضد المواطنين والدول المجاورة.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏الشعب الإيراني يمزق ويحرق صور الإرهابي قاسم سليماني في حين يرفع مرتزقة ايران في لبنان صوره على طريق المطار.. الشعب اللبناني على طريق التحرر من دويلة حزب الله الإرهابية.



الشعب الإيراني العزيز بدأ فيه البؤس منذ بدء ثورة الخميني لعنة الله هذه الفئة الإرهابية يجب أن يسقط حكمها بأي شكل من الأشكال.



‏‎‎‎حضرتك لو فكرت شويه هتقهم أن مش من مصلحة بريطانيا وامريكا تدمير إيران، ليبقي التناحر في الشرق الأوسط وليبقوا هم بقواعدهم لازم يخرجوا إيران من المأزق ده زي ما عملوا الحرب الايرانيه العراقيه لكي يلتف الشعب الإيراني حول القياده الجديده لتثبيت حكمه وبداية تحقيق هدفهم.



‏‎‎يجب على حكومة إيران أن تسمح لجماعات حقوق الإنسان بالمراقبة والإبلاغ عن الحقائق على أرض الواقع بشأن الاحتجاجات المستمرة من قبل الشعب الإيراني. لا يمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى للمتظاهرين المسالمين ، ولا إغلاق الإنترنت. العالم يراقب.. هذا ماقاله ترامب في التغريدة.



‏‎بالمناسبة، الشعب الايراني ظلم بسبب ثورة الخميني.. ‏‎الله ينصر الشعب الايراني على هذا النظام المجرم.