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منوعات

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

الأحد 12/يناير/2020 - 07:49 ص
السعودية
السعودية
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عزة عاطف
من المتعارف عليه دوليًا أن تنكيس الأعلام في حالات الحداد والكوارث الشديدة، وبالتزامن مع وفاة السلطان قابوس حاكم دولة عمان، أعلنت الدول العربية والأجنبية الحداد وتنكيس أعلامها.

إلا أن المملكة العربية السعودية لم تفعل رغم أن دول العالم كلها أعلنت التنكيس الكلي والنصفي لأعلامها حدادًا على وفاة السلطان قابوس.

ووفقًا للمادة الـ13 التي تخص العلم السعودي فلا يجوز تنكيس علم السعودية بسبب كلمة "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله" التي تمثل الشهادتين.

فلا يمكن إنزال العلم على الأرض أو وضعه على المياه لعدم تدنيس اسم الله ورسوله، وأضافت المادة أن علم الدولة "لونه أخضر".

عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" تحتها سيف مسلول، ولا يجوز تنكيس العلم أبدًا.
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