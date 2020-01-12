AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

360 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.. يتصدر نشرة صباح البلد

الأحد 12/يناير/2020 - 09:19 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت الإعلامية رشا مجدي والإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الأحد.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

صدى البلد:
السيسي يوجه بمواصلة إنشاء مدن صناعية متكاملة ومركز للتدريب الحرفي

المصري اليوم:
السيسي يوجه بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة

اليوم السابع:
الصحة إجراءات 360 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

بدء سداد مقدمات حجز وحدات دار مصر فى المدن الجديدة اليوم

الأهرام:
اليوم.. البرلمان يصوت على 4 قوانين بشكل نهائى

الشروق:
الملا: لا ندعم الغاز الطبيعى بأى صورة وحققنا الاكتفاء الذاتى.

الوطن:
المنصة الإلكترونية لـ "تانية ثانوى" تستقبل 90% من المستهدفين

مصراوى:
غدًا.. انطلاق ملتقى القاهرة للشعر العربي بمشاركة 15 دولة

سكاى نيوز عربية:
إيران تحتجز السفير البريطانى وتتهمه بالتحريض على الاحتجاجات

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة.. أبرز مانشيتات الصحف في صباح البلد

عبد العال يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الصيني.. يتصدر نشرة صباح البلد

إنذار وإجراءات فصل..تفعيل الغياب الإلكتروني..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء.. يتصدر نشرة صباح البلد

زيارة رئيس البرلمان إلى جنوب السودان .. تتصدر نشرة صباح البلد

السيسي يوجه برعاية الموهوبين في المجال الأكاديمي والعلمي.. يتصدر نشرة صباح البلد

ترشيحاتنا

ريجيم رباني .. أصالة تكشف سر رشاقتها بعد الطلاق

بعد تمثيلية الانتقام.. هل تورطت إيران في اغتيال قاسم سليماني؟

التصرف الشرعي للمرأة إذا فاجأها الحيض أثناء العمرة| مستشار المفتي يوضح

قائد بالجيش الليبي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل مقتل الجنود الأتراك وطبيعة تسليحهم

فيديو جراف| أسعار Fiat 2020 .. تخفيضات غير مسبوقة

هل يجوز السجود للسهو بعد كل صلاة احتياطًا ؟ الإفتاء ترد

AdvertisementS

والدة القتيل تكشف المستور .. تطورات خطيرة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

يلتهم الأعضاء التناسلية.. آكل لحوم بشر يصطاد فرائسه من خلال تطبيق تعارف

تريند الفن.. فيديو جديد يقلب الموازين في قضية زوج نانسي عجرم.. سرقة أصالة.. ظهور سهير رمزي مع زوجها رجل الأعمال

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس

أكل مصري.. محمد صلاح يعزم لاعبي ليفربول على العشاء.. شاهد

أخبار الرياضة ليلا .. انخفاض القيمة التسويقية لـ كهربا ..حقيقة رحيل جنش عن الزمالك..عزومة صلاح للاعبي ليفربول على أكل مصري

فيديو يحصد الملايين .. حيلة عجيبة لتقشير البيض فى دقائق

في وقت قصير .. 5 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية بـ الدوري المصري

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 12 -1-2020.. فيديو

أهم الأخبار.. تطورات خطيرة في قضية فيلا نانسي عجرم.. الوفاق الليبية تخترق وقف إطلاق النار.. محمد صلاح على المائدة مع أصدقائه

بأمطار لم يسبق لها مثيل .. صورة مبهرة لتلاقي البرق مع قمة برج خليفة.. شاهد

بعد تمثيلية الانتقام.. هل تورطت إيران في اغتيال قاسم سليماني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيفروليه chevrolet بعد تراجع الأسعار في مصر

عمره 190 سنة وعرف بالمرمر والألبستر .. حكاية جامع محمد على بالقلعة ..صور

عكس دول العالم.. سر عدم تنكيس السعودية علمها حدادًا على السلطان قابوس