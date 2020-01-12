360 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.. يتصدر نشرة صباح البلد

عرضت الإعلامية رشا مجدي والإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الأحد.
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد:
السيسي يوجه بمواصلة إنشاء مدن صناعية متكاملة ومركز للتدريب الحرفي
المصري اليوم:
السيسي يوجه بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة
اليوم السابع:
الصحة إجراءات 360 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
بدء سداد مقدمات حجز وحدات دار مصر فى المدن الجديدة اليوم
الأهرام:
اليوم.. البرلمان يصوت على 4 قوانين بشكل نهائى
الشروق:
الملا: لا ندعم الغاز الطبيعى بأى صورة وحققنا الاكتفاء الذاتى.
الوطن:
المنصة الإلكترونية لـ "تانية ثانوى" تستقبل 90% من المستهدفين
مصراوى:
إيران تحتجز السفير البريطانى وتتهمه بالتحريض على الاحتجاجات
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
صدى البلد:
السيسي يوجه بمواصلة إنشاء مدن صناعية متكاملة ومركز للتدريب الحرفي
المصري اليوم:
السيسي يوجه بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة
اليوم السابع:
الصحة إجراءات 360 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
بدء سداد مقدمات حجز وحدات دار مصر فى المدن الجديدة اليوم
الأهرام:
اليوم.. البرلمان يصوت على 4 قوانين بشكل نهائى
الشروق:
الملا: لا ندعم الغاز الطبيعى بأى صورة وحققنا الاكتفاء الذاتى.
الوطن:
المنصة الإلكترونية لـ "تانية ثانوى" تستقبل 90% من المستهدفين
مصراوى:
غدًا.. انطلاق ملتقى القاهرة للشعر العربي بمشاركة 15 دولة
سكاى نيوز عربية:
إيران تحتجز السفير البريطانى وتتهمه بالتحريض على الاحتجاجات