360 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار.. يتصدر نشرة صباح البلد

غدًا.. انطلاق ملتقى القاهرة للشعر العربي بمشاركة 15 دولة





عرضت الإعلامية رشا مجدي والإعلامية لميس سلامة، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الأحد.وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:صدى البلد:السيسي يوجه بمواصلة إنشاء مدن صناعية متكاملة ومركز للتدريب الحرفيالمصري اليوم:السيسي يوجه بتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصةاليوم السابع:الصحة إجراءات 360 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظاربدء سداد مقدمات حجز وحدات دار مصر فى المدن الجديدة اليومالأهرام:اليوم.. البرلمان يصوت على 4 قوانين بشكل نهائىالشروق:الملا: لا ندعم الغاز الطبيعى بأى صورة وحققنا الاكتفاء الذاتى.الوطن:المنصة الإلكترونية لـ "تانية ثانوى" تستقبل 90% من المستهدفينمصراوى:سكاى نيوز عربية:إيران تحتجز السفير البريطانى وتتهمه بالتحريض على الاحتجاجات