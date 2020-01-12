بشرى للأزواج.. نسبة الحمل تزيد فى العام الثانى إلى 90% .. فيديو

قال الدكتور أحمد السيد، استشارى تأخر الحمل والحقن المجهرى لـ "صدى البلد" أن تعريف تأخر الحمل هو وجود علاقة مستمرة بين زوجين لمدة عام، ولم ينتج عنها حمل وفي هذه الحالة يمكن ان نقول عنها تأخر حمل.





وتابع: الكثير من الأهل يقومون بسؤال الزوجين عن حدوث حمل بعد مرور 3 أشهر من الزواج وهو يعتقد وبفهم خاطئ أن عدم حدوث حمل خلال هذه الفترة يعني وجود تأخر في الحمل.





وأضاف "أحمد السيد" لـ "صدى البلد" أن كلمة تأخر فى الحمل لا تقال إلى بعد مرور عام من الزواج، يقوم الزوجين بمتابعة التحاليل والأشعة اللازمة للتأكد من سلامتهما الصحية.



